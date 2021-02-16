الترحيب بالأسطول الروسي المشارك بالمناورات المشتركة للحزام الأمني البحري

وقال الناطق باسم المناورات المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني-الروسي الادميرال " غلامرضا طحاني " : ستنطلق الیوم الثلاثاء المناورات المشتركة تحت شعار" التعاون الجماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية" وعلى مساحة 17 ألف كيلومتر، وتحمل رسالة السلام وصداقة.

وأضاف طحاني: "إن الوحدات البحرية توجهت لتحية الأسطول الروسي من ضمنها المدمرة Stoiky والسفينة اللوجستية من طراز KoLa قائلا: سنوجههم إلى الموقف المحدد بعد مراسم الترحيب في البحر.

واوضح : ستعقد الیوم المؤتمرت الصحفية من أجل وصف الأنشطة التنفيذية التي ستجري خلال المناورة في الأيام الثلاثة المقبلة. کما ستفحص أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بين الوحدات المشاركة من إيران وروسيا.

یذکر أن المناورات المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني- الروسي في شمال المحيط الهندي انطلقت الیوم الثلاثاء ستنفذ خلالها تدريبات تكتيكية مختلفة منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلا وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة.

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