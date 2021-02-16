١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٣٧ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84231227
٠ Persons

سمات

وزير خارجية قطر يصف محادثة في طهران بانها بناءة

وزير خارجية قطر يصف محادثة في طهران بانها بناءة

طهران/ 16 شباط/فبراير/ارنا-وصف وزير خارجية قطر "محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني محادثاته في طهران بانها كانت بناءة.

وكتب وزير الخارجية القطري في تغريدة له على موقع تويتر أنه التقى خلال زيارته لطهران وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وناقش معه آخر التطورات الاقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واضاف وزير الخارجية القطري الذي زار طهران أمس الاثنين أنه التقى خلال زيارته نظيره الايراني محمد جواد ظريف وأجرى معه "حوارا بناء" حول سبل تعزيز الأمن في المنطقة.
ووصل وزير الخارجية القطري إلى طهران امس الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد اعلن الأربعاء الماضي  استعداد بلاده لدعم عملية سياسية ودبلوماسية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وتخفيف التوترات الإقليمية.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 4 =