الرئيس روحاني : الحكومة تبذل مابوسعها لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين

واضاف الرئيس روحاني خلال اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء -التي تم فيها تقديم تقرير عن مدخرات البلاد من السلع الاساسية حتى نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس 2021) : على جميع الأجهزة في البلاد أن يستفيدوا من النجاح الذي حققه الصمود بوجه الحرب الاقتصادية المفروضة في انعاش اقتصاد البلاد وتجاوز الاضرار التي خلفتها.

وتابع: ان الحكومة حققت نصرا كبيرا على العدو في افشال جميع مخططاته الرامية الى ايجاد حالة من الفوضى عن طريق ايجاد الضائقة الاقتصادية، مؤكدا ان جميع مايحتاجه المواطنون متوفر ومدخر وليس هناك قلق بهذا الشأن.

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