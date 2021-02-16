مصدر مسؤول: تصدير مايزيد عن 10 مليارات دولار من السلع والبضائع الى دول الجوار العربية

واضاف بيلتن اليوم الثلاثاء ان التقارير تشير الى ان قيمة الصادرات خلال الاشهر العشرة الاخيرة بلغت مايقارب 28 مليار دولار منها 26 مليار دولار الى 20 دولة وكانت كل من الصين والعراق والامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى الى الثالثة .

وبين مديرعام مكتب الدول العربية والافريقية في منظمة تنمية التجارة الايرانية ان مايزيد عن 10 مليارات دولار تم تصديره الى دول الجوار العربية منها 6.3 ملياردولارالى العراق و 3.7 مليار دولار الى الامارات العربية المتحدة و 700 مليون دولار الى سلطنة عمان .

وافاد تقرير لمنظمة تنمية التجارة الايرانية ان حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ خلال الاشهر العشرة الاخيرة 58 مليار و 700 مليون دولار منها 28.6 مليار دولار للصادرات .

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