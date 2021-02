"المأكول" يمثل إيران في 22 مهرجانا عالميا

وتشمل المهرجانات التي تم فيها عرض انيميشن "المأكول" الإيراني، مهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي للأطفال، ومهرجان تالين بلاك نايتس في إستونيا، ومهرجان بلاك موفي السينمائي السويسري، ومهرجان دولي في أمستردام، مهرجان بوسان السينمائي الدولي للأطفال في كوريا الجنوبية، ومهرجان "GLAS Animation" الأميركي، ومهرجان أنيماتريكس للرسوم المتحركة في فنلندا.

وكان تأهل فيلم الانيميشن الإيراني القصير "المأكول" (خورده شده) للمخرج محسن رضا بور إلى قسم المنافسة الخاص بمهرجان Block الأمريكي في نيويورك بنسخته السابعة عشرة.

ويحمل "المأكول" في جعبته التتويج بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان طهران الدولي الحادي عشر للرسوم المتحركة، كما تأهل الى قسم المسابقة لعشرات المهرجانات الأخرى بما في ذلك New York International Children's Film Festival وشتوتغارت الدولي للأفلام المتحركة (المعتمد لدى أكاديمية الأوسكار) وأنيبار في كوسوفو وFestival Stop Motion Montréal و Special Mention of the Jury من مهرجان " ديجي مينوتي" الايطالي و. ..

وتدور أحداث قصة فيلم "المأكول" في عالم يأكل فيه الجميع بعضهم البعض؛ لكن في هذه الأثناء، يجد أحد الحيوانات طريقة للبقاء على قيد الحياة، حيث أخذ يواصل حياته في بطن الذئب الذي أكله.. .

