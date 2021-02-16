تجارة إيران الخارجية تجاوزت 6.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي

وبخصوص وجهات التصدير الخمس للبضائع الإيرانية، قال لطيفي: إن الصين كانت الوجهة الأولى لتصدير البضائع الإيرانية في الشهر الإيراني الماضي (من 21 كانون الأول/ديسمبر2020- 19 كانون الثاني/يناير 2021) الماضي، حيث بلغ حجم السلع المصدرة اليها مليونين اثنين و152 ألف طن من إجمالي الصادرات، ما قيمته 827 مليون دولار، يليها العراق في المرتبة الثانية بحجم مليون و501 ألف طن وقيمة بلغت 467 مليون دولار، فيما جاءت كل من الإمارات بحجم مليون و 361 ألف طن وبقيمة بلغت 440 مليون دولار، وتركيا بـ 382 ألف طن وبقيمة 195 مليون دولار، وأفغانستان بـ 569 ألف طن وبقيمة 188 مليون دولار، في المرتبات الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

وأضاف: إن إجمالي التبادل التجاري مع هذه الدول بلغ خمسة ملايين و965 ألف طن من البضائع بقيمة ملياري و 117 مليون دولار، ما يمثل 64 في المائة من إجمالي الوزن و 71.7 في المائة من إجمالي قيمة صادرات إيران في الشهر الماضي.

انتهى**أ م د