١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:٥٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84232117
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المتحدث باسم الجمارك:

تجارة إيران الخارجية تجاوزت 6.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي

تجارة إيران الخارجية تجاوزت 6.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي

طهران/16 شباط/فبراير/إرنا- أعلن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، سيد روح الله لطيفي، ان مؤشر التجارة الخارجية الإيرانية في الشهر الماضي يظهر 6 مليارات و 732 مليون دولار، بلغت حصة الصادرات منها مليارين و 951 مليون دولار وحصة الواردات 3 مليارات و 781 مليون دولار.

وبخصوص وجهات التصدير الخمس للبضائع الإيرانية، قال لطيفي: إن الصين كانت الوجهة الأولى لتصدير البضائع الإيرانية في الشهر الإيراني الماضي (من 21 كانون الأول/ديسمبر2020- 19 كانون الثاني/يناير 2021) الماضي، حيث بلغ حجم السلع المصدرة اليها مليونين اثنين و152 ألف طن من إجمالي الصادرات، ما قيمته 827 مليون دولار، يليها العراق في المرتبة الثانية بحجم مليون و501 ألف طن وقيمة بلغت 467 مليون دولار، فيما جاءت كل من الإمارات بحجم مليون و 361 ألف طن وبقيمة بلغت 440 مليون دولار، وتركيا بـ 382 ألف طن وبقيمة 195 مليون دولار، وأفغانستان بـ 569 ألف طن وبقيمة 188 مليون دولار، في المرتبات الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

وأضاف: إن إجمالي التبادل التجاري مع هذه الدول بلغ خمسة ملايين و965 ألف طن من البضائع بقيمة ملياري و 117 مليون دولار، ما يمثل 64 في المائة من إجمالي الوزن و 71.7 في المائة من إجمالي قيمة صادرات إيران في الشهر الماضي.

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