سفير إيران السابق في باكو: يجب اجتثاث الإرهاب من أجل إحلال السلام

جاء ذلك في كلمة أدلى بها هذا الدبلوماسي الإيراني اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة" الإفتراضي.

وأضاف: ان القائد الشهيد سليماني كان يعتقد بقوة أن الجماعات التكفيرية والإرهابية، التي أنشأتها وسلحتها الولايات المتحدة ونمت بأموال حكام السعودية وبدعم من الكيان الصهيوني، هي من بين العوامل المعارضة للسلام".

وتابع باك آئين، ان الأولوية الرئيسية للقائد الشهيد كانت تتمثل في محاربة الإرهاب. ولقد وفر الأرضية المؤاتية لتحقيق سلام عادل في البلدان المجاورة وفي غرب آسيا. واليوم، أخذت أميركا تعيد محاولاتها لإحياء الجماعات التكفيرية. فان انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وأفغانستان يرتبط ارتباطا وثيقا بنقل الجماعات الإرهابية والمحاولات لإعادة تنظيمها وانعاشها.

وأشار الى ان الولايات المتحدة تقوم من ناحية، بتخفيض عدد قواتها العسكرية، ولكن من ناحية أخرى، نرى أن عناصر الجماعات لإرهابية تنمو في المنطقة نيابة عن الولايات المتحدة؛ مما يسبب عدم الاستقرار فيها.

وخلص هذا الدبلوماسي الإيراني البارز إلى أن "هذه الظاهرة أخذت تحدث اليوم وهذه الجماعات التي دمرها القائد سليماني بدأت تنمو مرة أخرى"، مؤكدا ضرورة أن تكون الدول واعية تماما بهذه المؤامرات والدسائس الأمريكية.

وبدا المؤتمر الدولي بعنوان "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة"، اعماله عبر الفضاء الافتراضي مساء الاحد (14/2/2021) حسب التوقیت المحلي في طهران، بكلمة نائب الامين العام لحزب الله "الشيخ نعيم قاسم"، ومشاركة جمع غفير من ابرز الشخصيات الاسلامية والثقافية في ايران وخارجها.

وتدور المحاور الرئيسية للمؤتمر على المواضيع التالية :

1 ـ الأبعاد الفكرية والمعتقدات وسمات شخصية الشهيد سليماني

2 ـ دور الشهيد سليماني في ثقافة وخطاب المقاومة

3ـ الشهيد سليماني النظام الإقليمي والعالمي

4 المجتمع المثالي للحضارة الإسلامية الجديدة في الصورة المواتية للشهيد سليماني

5 دور الشهيد سليماني في بناء الأمن والعدالة والسلام في المنطقة والعالم

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