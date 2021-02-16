١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٠١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84232228
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الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات:

الأمم المتحدة تنتقد الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإباحة مخدر الماريجوانا

الأمم المتحدة تنتقد الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإباحة مخدر الماريجوانا

طهران/16 شباط/فبراير/إرنا- أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اسكندر مؤمني، ان الأمم المتحدة، أعلنت في تقريرها الأخير عن تزايد استهلاك وإنتاج المخدرات والإتجار بها في العالم، وانتقدت الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوروبية التي أباحت مخدر الماريجوانا أو القنب.

وفي إجتماع له اليوم (الثلاثاء) مع رؤساء شرطة مكافحة المخدرات في البلاد، أضاف مؤمني، ان إيران لديها موقف إنساني تجاه مكافحة المخدرات وتؤمن بأن إنقاذ حياة ولو إنسان واحد يؤدي الى انقاذ المجتمع بأكمله وعلى هذا الأساس، لا فرق بين الشباب الإيراني وغير الإيراني ولذلك، فان جهود إيران في مكافحة المخدرات تهدف الى إنقاذ البشرية جمعاء.

وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الى أن ما يزيد عن 78 في المائة من عمليات الكشف عن المخدرات تتم في المحافظات الشرقية والمناطق المتاخمة لها. وقال إن الإجراءات الداخلية المتخذة في البلاد في مكافحة المخدرات تتمحور حول ثلاثة محاور مهمة وهي: "التركيز على الحدود" و "التركيز على العمل الاستخباري" و "التركيز على أنشطة المهربين والعصابات الكبيرة لتهريب المخدرات".

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