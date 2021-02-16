ايران تؤكد استمرار دعمها لمهمة المبعوث الاممي في الشان السوري

جاء ذلك خلال لقاء جرى على هامش الاجتماع الدولي الـ 15 لكبار خبراء الدول الاعضاء في عملية آستانا في مدينة سوتشي الروسية اليوم الثلاثاء والذي تشارك فيه وفود من الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وتركيا ووفد من قبل الحكومة السورية واخر من المعارضة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء بصورة مسهبة العملية السياسية السورية، واكدا على ضرورة استمرار عمل اللجنة الدستورية السورية.

واشار خاجي إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق ومحادثاته مع المسؤولين السوريين وفي مقدمهم الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا دعم إيران للتسوية السياسية للأزمة السورية واستمرار عمل اللجنة الدستورية في هذا البلد ومواصلة دعم طهران لمهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا.

وقال كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني: إن الجمهورية الإسلامية ستستمر كما في الماضي في دعم مهمة المبعوث الخاص للأمين العام في سوريا وستواصل هذا الدعم.

بدوره أعرب بيدرسون عن تقديره لدعم ايران له في تنفيذ مهمته، مشددا على ضرورة بناء الثقة بين الأطراف السورية والفاعلين الدوليين، فضلاً عن ضرورة اتباع نهج شامل لحل الأزمة السورية.

انتهى ** 2342