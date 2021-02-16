روسيا تؤكد على التعاون بين طهران وموسكو في الشأن السوري

جاء ذلك خلال اجتماع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة يرافقه السفير الايراني لدى روسيا كاظم جلالي مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف ، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لسوريا على هامش الاجتماع الدولي الخامس عشر لعملية آستانا في سوتشي.

واكد لافرينتيف خلال الاجتماع على ضرورة المزيد من التعاون والتنسيق بين إيران وروسيا لحل الأزمة السورية.

بدوره شرح خاجي نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق للوفد الروسي، مؤكدا على ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا ، وكذلك المساعدة في دفع العملية السياسية فيها في إطار عمل اللجنة الدستورية.

وناقش الجانبان بالتفصيل آخر الأوضاع في سوريا وعملية التسوية السياسية في إطار اللجنة الدستورية السورية.

وتشارك في الاجتماع الدولي الخامس عشر لعملية آستانا في سوتشي بروسيا وفود من روسيا وإيران وتركيا والحكومة السورية وكذلك المعارضة السورية.

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