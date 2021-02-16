ايران وافغانستان تبحثان بشان تطوير التعاون الثنائي

واعرب عراقجي خلال هذه المحادثات عن مواساة الشعب الايراني مع الشعب الافغاني لحادث الحريق الاخير الذي نشب في جمرك "اسلام قلعة" المقابل لجمرك دوغارون الايراني الواقع بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران.

من جانبه وجه مساعد الخارجية الافغاني للشؤون السياسية الشكر والتقدير للحكومة والمؤسسات في الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدات المؤثرة التي قدمتها في الوقت المناسب لاخماد الحريق.

وتباحث الجانبان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ايران وافغانستان في سياق تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي.

انتهى ** 2342