سفير ايران في بغداد يعزي بوفاة السياسي الكردي البارز روز نوري شاويس

واعرب السفير مسجدي في برقية التعزية عن بالغ الاسى والاسف بوفاة روز نوري شاويس، معتبرا دور الفقيد بانه خالد في نضالات الشعب الكردي ضد نظام البعث العراقي.

واشار السفير الايراني في البرقية الى جهود الفقيد في الدفاع عن الشعب الكردي ومواجهة زمرة داعش الارهابية خلال الاعوام الاخيرة.

وقدم مسجدي تعازيه الى مسعود بارزاني وجميع المسؤولين في اقليم كردستان العراق واسرة الفقيد المكرمة والشعب الكردي الابي.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس قد توفي في احدى مستشفيات اربيل اثر معاناة مع المرض عن عمر ناهز 74 عاماً.

يذكر أن شاويس تولى رئاسة برلمان إقليم كردستان وشغل مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

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