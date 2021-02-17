١٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٢٤ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84232569
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الرئيس روحاني: لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في برنامج ايران الدفاعي

الرئيس روحاني: لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في برنامج ايران الدفاعي

طهران / 17 شباط / فبراير/ ارنا - قال رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني : اعلنا مرات عديدة ، انه لا مكان لأسلحة الدمار الشامل ، بما في ذلك الأسلحة النووية ، في برنامج الدفاع عن البلاد ، وهذه هي النظرة الراسخة للنظام.

واضاف الرئيس حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء  اليوم الأربعاء: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تسعى لامتلاك السلاح النووي او تخزينه ، وهي لا تسعى لاستخدامه علد الاطلاق.
وبين روحاني ان هذا ليس رأينا اليوم او قبل سنتين اوثلاث اوأربع سنوات. فلقد اعلنا ذلك منذ العام 2000 مرات عديدة وبحضور قائد الثورة الاسلامية وفي المجلس الاعلى للامن القومي  فكان رأينا عدم السعي لامتلاك اسلحة نووية  ولكن السعي لامتلاك التقنيات النووية السلمية  هو من حقنا.
وقال رئيس الجمهورية  ان ايران عضوة في معاهدة الحدّ من انتشار السلاح النووي وتلتزم بها مؤكدا ان ايران لم و لن تمتلك برنامج سري وان هذه هي النظرة الراسخة للنظام الاسلامي  والتي لن تتغير سواء أرادت الولايات المتحدة او اوروبا ذلك أم لا ، او يقول لنا العالم كله أنه من الجيد جدًا أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا مؤكدا رأينا هو الرأي الذي أعلنه قائد الثورة الاسلامية كفتوى ( حرمة امتلاك الاسلحة النووية ) ، والعهد الذي قطعناه في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، ولن ننقضه.

يتبع...

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