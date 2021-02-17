الرئيس روحاني: لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في برنامج ايران الدفاعي

واضاف الرئيس حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تسعى لامتلاك السلاح النووي او تخزينه ، وهي لا تسعى لاستخدامه علد الاطلاق.

وبين روحاني ان هذا ليس رأينا اليوم او قبل سنتين اوثلاث اوأربع سنوات. فلقد اعلنا ذلك منذ العام 2000 مرات عديدة وبحضور قائد الثورة الاسلامية وفي المجلس الاعلى للامن القومي فكان رأينا عدم السعي لامتلاك اسلحة نووية ولكن السعي لامتلاك التقنيات النووية السلمية هو من حقنا.

وقال رئيس الجمهورية ان ايران عضوة في معاهدة الحدّ من انتشار السلاح النووي وتلتزم بها مؤكدا ان ايران لم و لن تمتلك برنامج سري وان هذه هي النظرة الراسخة للنظام الاسلامي والتي لن تتغير سواء أرادت الولايات المتحدة او اوروبا ذلك أم لا ، او يقول لنا العالم كله أنه من الجيد جدًا أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا مؤكدا رأينا هو الرأي الذي أعلنه قائد الثورة الاسلامية كفتوى ( حرمة امتلاك الاسلحة النووية ) ، والعهد الذي قطعناه في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، ولن ننقضه.

يتبع...