بدء خطاب قائد الثورة الاسلامیة بمناسبة الذكرى السنوية لنهضة اهالي تبريز

و يلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطابا اليوم الاربعاء عبر تقنية الفيديو کنفرانس بمناسبة الذكرى السنوية لنهضة اهالي تبريز في 18 فبراير 1978 ويتحدث فيه الى اهالي محافظة اذربايجان الشرقية في شمال غرب ايران .

وتبث كلمة سماحة آية الله العظمى علي الخامنئي عبر قنوات التلفاز وإذاعة الايرانية بشكل مباشروكذلك عبر موقع KHAMENEI.IR.

وکان سماحته یستقبل كل عام حشدا غفيرا من اهالي أذربايجان الشرقية بهذه المناسبة في حسينية الام الخميني (ره) الا ان سماحته يتحدث هذا العام عبر الفيديو كنفرانس مع اهالي أذربايجان الشرقية الذين حضروا في مصلى تبريز في اطار الالتزام بالتوصيات الصحية منعا لتفشي فيروس كورونا.

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