١٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84233185
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خاص إرنا؛

المتحدثة باسم وزارة الصحة تعلن عن تطعيم 10 آلاف شخص في البلاد ضد كورونا

المتحدثة باسم وزارة الصحة تعلن عن تطعيم 10 آلاف شخص في البلاد ضد كورونا

همدان/17 شباط/فبراير/إرنا- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن تطعيم 10 آلاف شخص في البلاد ضد كورونا، مضيفة انه تم أيضا ترميز الشحنة التالية من اللقاح وسيجري التطعيم به حسب الأولويات المعلن عنها.

وفي حوار خاص مع مراسلة إرنا، على هامش زيارتها الى محافظة همدان (غربي البلاد)، اليوم (الأربعاء)، أضافت لاري، ان استيراد اللقاح واجراء التطعيم يعد خطوة مهمة وكبيرة نحو منع انتشار فيروس كورونا وكذلك تقليل عدد الاصابات.

وأضافت، إن معدل الإصابات والوفيات في البلاد بفيروس كورونا قد انخفض، لكن في بعض المحافظات والمدن مثل محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، تحول الوضع إلى اللون الأحمر، واصبح مقلقا من حيث ارتفاع عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات.

وفيما أشارت إلى تحديد 17 حالة اصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور في البلاد، أكدت لاري ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات، مضيفة ان فرض المزيد من القيود المتعلقة بالبروتوكولات الصحية وتجنب أي تجمعات والتزام التباعد الإجتماعي، هو أهم سلاح لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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