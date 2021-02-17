١٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٥٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84233277
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في البيان الختامي عن جولتها الخامسة عشرة في سوتشي؛

قمة أستانا تؤكد على تطبيق اتفاقات إدلب

قمة أستانا تؤكد على تطبيق اتفاقات إدلب

موسكو/17 شباط/فبراير/إرنا- أكدت كل من إيران وتركيا على ضرورة تنفيذ اتفاقات إدلب، معربتين عن قلقهما من تقوية الميليشيات في إدلب.

 جاء ذلك في البيان الختامي لقمة أستانا الخامسة عشرة في سوتشي بروسيا في 17 بندا.

ودانت روسيا وتركيا وإيران، في البيان المتمخض عن المؤتمر الذي استمر يومين، مساء اليوم (الأربعاء)، مصادرة وتحويل عائدات النفط السوري، وأكدت أن هذه الموارد تملكها الحكومة السورية.

وجددت الدول الثلاث في بيانها المشترك التأكيد على التزامها الراسخ تجاه سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعية الجميع لاحترام هذه المبادئ.

كما شددت هذه الدول على أن لا حل عسكريا للصراع السوري، وأنهم ملتزمون بدفع عملية سياسية حيوية وطويلة الأمد، بقيادة السوريين أنفسهم وبمساعدة الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254.

كما تقرر أن تعمل اللجنة الدستورية السورية دون أي تدخل خارجي أو فرض شروط زمنية.

وطالبت كل من روسيا وإيران وتركيا بوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا، ووصفتها بانتهاكات للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي.

يتبع..أ م د

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