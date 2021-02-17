كبير مساعدي الخارجية الايرانية : توصلنا الى اتفاق جيد حول سوريا 

واوضح خاجي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء : انه تم خلال الاجتماع الثلاثي اليوم، استعرض اخر التطورات على الساحة السورية وقد توصل المشاركون في بيانهم الختامي من 17 بندا، الى اتفاق جيد حيال شتى القضايا بما في ذلك الوضع الميداني والارهاب والبرامج الانسانية واللجنة الدستورية.

واضاف انه، "خلال مباحثاتنا الثنائية مع الوفود الروسية والتركية والاممية، نحن توصلنا الى اتفاق جيد بشان مواصة العمل المشترك"؛ منوها بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم لحل الازمة السورية سياسيا واستمرار مهام اللجنة الدستورية في هذا البلد.

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو، انه صدر عن اجتماع سوتشي الخامس عشر، والذي بدا اعماله منذ امس واختتم عصر اليوم الاربعاء، بيان ختامي دان فيه المشاركون التدخل في موارد النفط السوري؛ مؤكدين بانها تعود الى حكومة هذا البلد.

كما اعربت الدول الثلاث الراعية للمفاوضات في صيغة استانة (ايران وتركيا وروسيا) عبر بيانها المشترك، عن قلقها ازاء تعزيز المليشيات في مدينة ادلب السورية واكدت على ضرورة تنفيذ "اتفاق ادلب".

وشدد البيان على حماية وحدة الاراضي واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، والامتثال الى اهداف وقواعد الامم المتحدة في هذا الخصوص.

وطالب الثلاثي "الايراني التركي الروسي" في بيانه ايضا، بوقف الهجمات الاسرائيلية ضد سوريا؛ واصفا هذا السلوك بانه انتهاك للقانون الدولي وتهديد للامن الاقليمي.

انتهى ** ح ع