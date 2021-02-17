مسؤول برلماني : ايران واذربيجان لديهما فرص كثيرة لتطوير التعاون الثنائي 

جاءت هذه التصريحات خلال اللقاء بين "حجة الاسلام ذوالنور" و وزير الخارجية الاذربيجاني "بايرام اوف" اليوم الاربعاء في باكو، والذي حضره السفير الايراني لدى اذربيجان "سيد عباس عراقجي" ايضا.

وهنأ رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية في ايران، بمناسبة تحرير الاراضي الاذربيجانية المحتلة في منطقة قره باخ، كما اكد على تضامن طهران مع باكو.

الى ذلك، اعرب وزير خارجية اذربيجان عن ثقته بان زيارة الوفد البرلماني الايراني لبلاده تسهم في تنمية العلاقات رفيعة المستوى بين الجانبين.

ونوه "بايرام اوف" بالاواصر التاريخية والثقافية والدينية القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان؛ مؤكدا انها تشكل ارضية مناسبة لتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وبحسب وزير خارجية اذربيجان، فقد دعمت ايران على الدوام حق السيادة و وحدة الاراضي في جمهورية اذربيجان؛ مصرحا ان الحكومة والشعب الاذربيجانيين اعربا عن تقديرهما لموقف ايران ومساعداتها خلال المواجهات الاخيرة في منطقة قره باخ.

ونقل مراسل "ارنا" في باكو عن وزارة الخارجية الاذربيجانية، انه تم خلال الاجتماع بين حجة الاسلام ذوالنور وبايرام اوف اليوم، التاكيد على دور مجلس الشورى الاسلامي والبرلمان الاذربيجاني في تنمية العلاقات الثنائية بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

انتهى ** ح ع

