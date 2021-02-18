الرئيس روحاني: امريكا لابد من الامتثال للقانون

وخلال مراسم افتتاح مشاریع وطنية في مجالي الصناعة والمناجم في محافظات هرمزكان (جنوب) وكرمان (جنوب شرق) و مازندران (شمال) اضاف الرئيس روحاني اليوم الخميس ان ما نسمعه في الدعايات حول قيام ايران باجراءات لممارسة الضغوط على امريكا، لا اساس لها من الصحة وما نريده هو الامتثال للقانون والالتزام بالتعهدات.

واضاف ان احترام القوانین والتعهدات الدولية وتنفيذها يمثل جزءا من الواجبات الانسانية والسياسية لجميع الحكومات معربا عن امله بان تمتثل امريكا للقانون وتلتزم بتعهداته تجاه القرار 2231 الصادر من مجلس الامن .

يتبع**1110