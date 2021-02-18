١٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84234137
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خلال افتتاح مشاريع وطنية في مجالي الصناعة والمناجم

الرئيس روحاني: امريكا لابد من الامتثال للقانون

الرئيس روحاني: امريكا لابد من الامتثال للقانون

طهران/18شباط/فبراير/ارنا- قال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان امريكا حكومة وشعبا ادركت انها ارتكبت خطأ تجاه ايران لذلك نأمل ان تقوم بالتعويض عن هذا الخطأ في اقرب وقت ممكن، معلنا ان الامتثال للقانون ليس معيبا لكن من المعيب الاستسلام امام الغطرسة والقوة.

وخلال مراسم افتتاح مشاریع وطنية في مجالي الصناعة والمناجم في محافظات هرمزكان (جنوب) وكرمان (جنوب شرق) و مازندران (شمال)  اضاف الرئيس روحاني اليوم الخميس ان ما نسمعه في الدعايات حول قيام ايران باجراءات لممارسة الضغوط على امريكا، لا اساس لها من الصحة وما نريده هو الامتثال للقانون والالتزام بالتعهدات.

واضاف ان احترام القوانین والتعهدات الدولية وتنفيذها يمثل جزءا من الواجبات الانسانية والسياسية لجميع الحكومات معربا عن امله بان تمتثل امريكا للقانون وتلتزم بتعهداته تجاه القرار 2231 الصادر من مجلس الامن .

يتبع**1110

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