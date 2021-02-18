افتتاح أكبر محطة لتصدير المنتجات الزراعية في شمال ايران

ويأتي افتتاح هذه المحطة في مدينة جويبار التابعة لمحافزة مازندران في اطار تدشين المشاريع الوطنية لتحقيق شعار قفزة الانتاج.

وبدأت عمليات تنفيذ هذا المشروع في عام 2019 على أرض مساحتها 31 هكتارًا في مدينة جويبار.

وصرح "خليل قلي زاده" رئيس محطة " روماك غستر بارس" لتصدير المنتجات الزراعية في مازندران أن تسويق وتصدير وإنشاء وإدخال العلامات التجارية الإيرانية في الأسواق العالمية وإصلاح نظام التوزيع وتنظيم سوق المنتجات الزراعية من بين الأهداف الأساسية لافتتاح محطة التصدير الزراعي في هذا المنطقة الشمالية.

وتم اليوم ايضا افتتاح مشاريع وطنية في مجال الصناعة والمناجم في محافظتي كرمان (جنوب شرق) و هرمزكان (جنوب).

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