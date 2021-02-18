١٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:١١ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84234359
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تسجيل80 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل80 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/18 شباط/فبراير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخميس ملیون و550 الفا و142 شخصا، وبوفاة80شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و264 شخصا.

‏‏واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الخميس انه تم تسجیل 8 الاف و66 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و550 الفا و142 شخصا؛ من بينهم 3679 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 324 الفا و 231 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 80  شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و264شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و 274 الفا و 529 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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