ارتفاع عدد الاصابات الى 61 شخصا في زلزال جنوب غرب ايران

وقال محمد حسن قوسيان مقدم بخصوص عدد الجرحى في الزلزال الذي بلغت قوته5.6 درجة على مقياس ريختر بمدينة سي سخت الواقعة في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد: "أصيب 61 مواطنا في الزلزال بمدينة دنا بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد .

وتابع: من أصل 61 شخصًا ، تم علاج 34 مصابًا في نفس المكان وتم نقل 27 شخصًا إلى مستشفى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلويه و بوير احمد.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر مدينتي ياسوج وسي سخت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد مساء امس الاربعاء.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة 22:05:34 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:35:34 مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت كان في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.89 والطول الشرقي 51.57 درجة.

وتقع مدينة سي سخت مركز قضاء دنا على بعد 35 كم الى الشمال الغربي من مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران.

انتهى** 1453