ظريف: اجراءاتنا التعويضية رد على انتهاكات اميركا والترويكا الاوروبية للاتفاق النووي

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الخميس: انه بدلا عن التفلسف والقاء عبء المسؤولية على عاتق ايران، ينبغي على الترويكا الاوروبية /الاتحاد الاوروبي تنفيذ التزاماتهم وان يطلبوا انهاء ارث الارهاب الاقتصادي لترامب ضد ايران.

واضاف: ان اجراءاتنا التعويضية هي رد على انتهاكات الولايات المتحدة والترويكا الاوروبية. ان كنتم تخشون من المعلول فاحذفوا العلة. نحن رددنا بالخطوة على الخطوة.

وأعلنت بريطانيا أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عبروا عما وصفوه بـ "قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 20%".

وأفاد بيان لوزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأميركا بأن "الثلاثي الأوروبي وواشنطن يحثون إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص أنشطة التفتيش".

وكان مجلس الشورى الاسلامي الايراني قد صادق على قانون قبل فترة كلف فيه الحكومة باتخاذ اجراءات لخفض تنفيذ الالتزامات وفقا للمادة 36 من الاتفاق النووي وكذلك وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي وعمليات التفتيش التي تجري في اطار هذا البروتوكول في حال عدم رفع الحظر حتى 23 شباط /فبراير الجاري.

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