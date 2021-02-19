١٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84234818
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اجراء عملية صيانة اساسية لمقاتلة ميراج من قبل خبراء القوة الجوية الايرانية

اجراء عملية صيانة اساسية لمقاتلة ميراج من قبل خبراء القوة الجوية الايرانية

طهران / 19 شباط /فبراير /ارنا- اجرى خبراء قاعدة "الشهيد حبيبي زهام" للقوة الجوية الايرانية في مدينة مشهد عملية صيانة اساسية لطائرة حربية من طراز ميراج.

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني في تقرير لها الخميس ان قائد قاعدة "الشهيد حبيبي زهام" الجوية العميد حميد مصطفوي قال حول هذا النجاح: ان مقاتلة ميراج تعد واحدة من اكثر الطائرات تطورا في القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وتاتي ضمن الجيل الرابع من الناحية التكنولوجية ولرادارها قدرات وفيرة مثل الاعتراض وكشف الاهداف البرية والجوية والبحرية.

واضاف: ان هذه الطائرة تم اعدادها لعمليات القوة الجوية للجيش بعد خضوعها لنحو 20 الف ساعة/عمل لاجراء عملية تصليح اساسية معقدة "اوفرهال".

انتهى ** 2342

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