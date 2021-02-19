واعظي يعلن عن إنشاء خط إنتاج للقاح الروسي في إيران

وفي تصريح حصري له اليوم (الجمعة) لمراسل إرنا، أشار واعظي الى التقدم الجيد جدا في إنتاج اللقاحات المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته "ان وزارة الصحة ومنظمة الغذاء والدواء ليس لديهما أي مجاملة مع أي من المصنعين المحليين والأجانب للقاح، وان صحة المواطنين والحفاظ على حياتهم هي الأولوية الأولى لوزارة الصحة".

وأضاف: بالرغم من كل القيود والتشديدات الصارمة التي تفرضها وزارة الصحة، تمكنت بعض الشركات الإيرانية الحصول على تراخيص لإجراء التجارب السريرية وباتت هذه التجارب قيد التنفيذ ولدينا الكثير من الأمل في نجاحها ويجري بناء القدرات للإنتاج وستزداد هذه القدرة بشكل كبير في الأشهر الستة المقبلة.

وأشار واعظي الى زيارة رئيس منظمة الغذاء والدواء إلى روسيا وجهود السفير الإيراني في هذا البلد، التي أدت الى توافقات مع الجانب الروسي حول إنشاء خط إنتاج للقاح الروسي الذي هو قيد الاستخدام في إيران.

وأضاف، "ان لقاح مؤسسة باستور مر بمراحل جيدة وبدأت كوبا بالتطعيم العام به وسيتم إنشاء خط الإنتاج الضخم لهذا اللقاح في إيران".

كما أعلن واعظي عن شراء 250 ألف جرعة من اللقاح الصيني واستيراده إلى البلاد وصرح، بالإضافة إلى ذلك، لدينا عقد مع الهند لإستيراد اللقاح الهندي الذي يجري تصنيعه في عدة دول أخرى مثل السويد، وجرت البحوث عليه في أكسفورد وقد بلغ مراحله النهائية.

انتهى**أ م د