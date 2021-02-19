روحاني يتابع سير تقديم خدمات الإغاثة للمنكوبين بالزلزل

وشدد روحاني في هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة حشد كافة إمكانيات المحافظة بمساعدة جميع الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة لاحتواء مشاكل أهالي المنطقة المنكوبة بالزلزال، وكذلك توفير مساكن مؤقتة لمن تضررت منازلهم.

وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لأن الزلزال الذي ضرب هذه المحافظة لم يسفر عن وقوع ضحايا بالأرواح، وأكد ان تسريع وتيرة تقديم خدمات الإغاثة وازالة مشاكل المنكوبين بالزالزال، أمر بالغ الأهمية نظرا لموسم البرد.

وتوجه وزير الطرق والمواصلات نيابة عن رئيس الجمهورية إلى المحافظة صباح اليوم (الجمعة)، للاطلاع عن كثب على وضع المناطق المنكوبة بالزلزال وسير عملية تقديم خدمات الإغاثة.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر مدينتي ياسوج وسي سخت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد مساء الاربعاء.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة 22:05:34 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:35:34 مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت كان في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.89 والطول الشرقي 51.57 درجة.

وتقع مدينة سي سخت مركز قضاء دنا على بعد 35 كم الى الشمال الغربي من مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غربي ايران.

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