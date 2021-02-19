واعظي: إمكانية تصدير الصناعات اليدوية تتوفر قريباً مع رفع الحظر

وعلى هامش زيارته، اليوم (الجمعة)، للمهرجان الخامس للصناعات اليدوية المقام بالمتحف الوطني، أشار واعظي الى أن اقامة مثل هذه الأحداث الثقافية من شأنها أن تؤدي الى إحياء الفنون المنسية، وأضاف: "لقد كانت العديد من مدن وقرى بلادنا لديها فنون تقليدية منذ زمن بعيد".

ونوه بخطط وزارة التراث الثقافي لإحياء الفنون التراثية في البلاد.

وصرح واعظي، إن من واجبات الحكومة إحياء هذه الفنون التقليدية للبلاد ودعمها، مضيفا ان الفنون التقليدية والحرف اليدوية لكل بلد لا تقتصر على جغرافية ذلك البلد ويمكن أن تكون رمزا لفنه وتاريخه وحضارته للمجتمعات الأخرى.

ولفت واعظي الى أن شراء واستخدام منتجات الحرف اليدوية الإيرانية في بلدان أخرى في المنازل والمتاحف يسهم بشكل ملحوظ في التعريف بالثقافة الإيرانية الغنية.

وبشأن توفير فرص العمل في مجال الحرف اليدوية، قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية: يمكن للحرف اليدوية أن تساعد في توسيع العمالة في جميع أنحاء البلاد.

انتهى**أم د