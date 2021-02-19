بوريل يصف زيارة غروسي المرتقبة الى طهران بالمهمة

وأعرب بوريل، في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة، دعمه لما وصفه بـ"الخطوات الفنية والمحايدة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشاد بالزيارة المرتقبة لرافائيل غروسي وجهوده فيما يتعلق بعمليات المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران.

ومن المقرر ان يقوم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الى طهران السبت بهدف التباحث مع المسؤولين الايرانيين حول قرار ايران وقف اجراءاتها الطوعية في اطار الاتفاق النووي والبروتوكول الاضافي بدءا من يوم الثلاثاء القادم 23 شباط/فبراير في حالة عدم رفع الحظر الاميركي ضد ايران، وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي قبل فترة.

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