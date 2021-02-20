٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٠٦ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84235723
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إغلاق معبر شلمجة الحدودي امام المسافرين

إغلاق معبر شلمجة الحدودي امام المسافرين

آبادان/19 شباط/فبراير/إرنا-قال حاكم مدينة خرمشهر (في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) محمد حيدري بانه تم اغلاق معبر شلمجة الحدودي امام المسافرين بأمر من لجنة كورونا وسيتم منع دخول المسافرين العراقيين الى البلاد حتى اشعار اخر.

واضاف حيدري اليوم السبت في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء إنه بناء على الأمر الذي أصدرته لجنة كورونا بالمحافظة يمنع دخول المواطنين العراقيين من معبر شلمجة منذ اليوم.

وتابع ان محطة شلمجة التجارية مفتوحة ويعمل تجار البلدين في علاقات تجارية وفق البروتوكولات الصحية.

وأكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الأربعاء الماضي في رسالة إلى وزير الداخلية وقائد المقر العملياتي باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على اغلاق جميع معابر  الدخول والحروج لمحافظة خوزستان الى العراق  حتى إشعار آخر  بسبب انتشار طفرة جديدة لفيروس COVID-19 في المحافظة والزيادة السريعة في عدد الحالات.

ويتم يوميا تصدير ما بين 300 و 400 شاحنة محملة بالبضائع  إلى العراق من حدود شلمجه.

وتوجد حاليا 11 مدينة في محافظة خوزستان في حالة كورونا الحمراء.

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