ضبط 14 طنا من المخدرات في محافظة سمنان

و أضاف العقيد سيد علي ميراحمدي للصحفيين اليوم السبت: تم ضبط 14 طنا من مختلف الأدوية الصناعية والتقليدية في فترة ما بين بداية العام الايراني الحالي حتى 17 فبراير بجهود قوى الامن الداخلي في هذه المحافظة.

وأكد ان مكافحة منتجي وموزعي المخدرات وأي نشاط في هذا المجال هي من أولويات قوى الامن الداخلي في المجتمع والتي تتم متابعتها في محافظة سمنان بشكل خاص.

واشار ميراحمدي أن ضبط المخدرات هذا العام زاد بنسبة 16بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي قائلا: تم اعتقال 3469 من مهربي المخدرات وتجار الموت من قبل الشرطة خلال هذه الفترة.

واشار إلى عزم قوى الامن الداخلي الجاد لمكافحة تهريب المخدرات و قال: يجري حاليا تنفيذ عدة برامج وخطط في المحافظة لضبط المخدرات.

انتهى** 1453