فتح الحدود بين ايران وافغانستان بعد اغلاقها جراء الحريق في جمرك اسلام قلعة

وقال والي هرات الافغانية لمراسل ارنا اليوم السبت انه وبعد جهود ومتابعات، نجحت الادارة المحلية في هرات باعادة العمل في جمرك اسلام قلعة بعد صيانة نظامها الذي تضرر في الحريق الذي حدث فيه قبل اسبوع وادى لوقوع اضرار كبيرة فيه، مبينا ان حركة الشحن التجاري استؤنفت عند المنفذ الحدودي بين ايران وافغانستان.

وكان مدير عام ادارة الازمة في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران محسن نجات قد اعلن مساء الخميس عن استئناف حركة بعض الشاحنات ما عدا شاحنات الوقود من ايران الى جمرك اسلام قلعة في افغانستان.

وقال محسن نجات في تصريح له مساء الخميس: انه وفي ضوء المتابعات التي اجريت فقد تم مساء اليوم استئناف حركة بعض الشاحنات ما عدا شاحنات الوقود من ايران الى جمرك اسلام قلعة في افغانستان.

واضاف: انه تم اطلاع الجانب الافغاني على استعداد محافظة خراسان الرضوية الكامل لتنظيف مكان الحادث من الانقاض وتسهيل عبور الشاحنات.

يذكر ان انفجار شاحنة وقود يوم السبت في جمرك اسلام قلعة في افغانستان المقابل لجمرك دوغارون بمدينة تايباد بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران ادى الى وقوع عشرات الانفجارات المتتالية بسبب تواجد شاحنات الوقود والغاز، الامر الذي سبب حرائق واسعة، وعلى الفور سارعت فرق الاطفاء الايرانية للمساعدة في اخماد الحريق الذي استمر حتى ظهر الاثنين.

انتهى**م م**