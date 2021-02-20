إغلاق حدود محافظة كرمانشاه امام المسافرين

وأضاف مسعود بهرام نجاد في مقابلة مع (إرنا) اليوم السبت حسب قرار لجنة إدارة كورونا بمحافظة كرمانشاه (غرب) ونظرا الى التهديدات الصحية وانتشار طفرة جديدة من فيروس كورونا المسمى بكورونا البريطاني في العراق، سيتم اغلاق معابر برويزخان وخسروي وشوشمي وسومار وشيخ صله الحدودية أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر.

وقال: "المسافرون العراقيون الموجودون الآن داخل بلادنا يمكنهم مغادرة الحدود بعد خضوعهم لاختبار فيروس كورونا".

واضاف المتحدث باسم مقر إدارة ومكافحة كورونا في محافظةكرمانشاه بانه تجري ألانشطة التجارية في المعابر الحدودية في كرمانشاه كالمعتاد وفي اطار الالتزام بإجراءات صحية حيث ان جميع سائقي المركبات يواصلون أنشطتهم من خلال خضوعهم لفحص تشخيص الاصابة بفيروس كورونا (اختبار سريع أو PCR) تحت إشراف الكوادر الصحية في المعابر الحدودية.

وأضاف بهرام نجاد: حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة لتفشي فيروس كورونا البريطاني في محافظة كرمانشاه.

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