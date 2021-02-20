قائد الثورة الاسلامية: الثورة الاسلامية قلدت الشباب وسام " اداء الدور في القضايا السياسية"

ونقلاً عن الموقع الإعلامي لمكتب سماحة القائد، جاء في رسالة سماحة آية الله الخامنئي التي وجهها إلی اجتماع إتحاد الرابطات الاسلامية للطلبة الجامعيين في اوروبا بدورته الخامسة والخمسين، ان الثورة الاسلامية قلدت الشباب وسام " اداء الدور في القضايا السياسية " .

و فیما یلي نص رسالة سماحة آية الله الخامنئي التي وجهها إلی اجتماع اتحاد الرابطات الاسلامية للطلبة الجامعيين في اوروبا بدورته الخامسة والخمسين التي قرأها ممثل سماحته لشؤون الطلبة الدارسين في اوروبا حجة الاسلام احمد واعظي :

بسم الله الرحمن الرحیم

اعزائي الطلاب

ان اهمية دور الشباب في تقدم البلاد وضمان مستقبلها تتجلى اكثر فاكثر يوما بعد آخر. واثبت ذلك فيروس كورونا الذي اصاب الجميع . ان السعي والطموح وعنفوان الشباب الذي تجلى في هذه القضية فكما غيرها من قضايا البلاد , كان المحرك والمفتاح العلمي والعملي . فهذه احدى افضل مفخرة للثورة الاسلامية التي استطاعت تقليد وسام " اداء الدور في القضايا السياسية " على صدور شباب الوطن الابي .

ويتوقع منكم ايها الشباب الاعزاء الاستفادة من هذه الفرصة التي في متناولكم للتطور العلمي والديني والاخلاقي والاستعداد لاداء الدور وان إتحاد الرابطات الاسلامية للطلبة الجامعيين يتحمل الوظيفة الكبرى والفخورة بهذا الصدد .

والسلام علیکم و رحمةالله

سیّدعلی خامنه‌ای

19 شباط / فبراير 2021

انتهى**م م**