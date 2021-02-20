مسؤول : تسيير خط بحري مباشر بين بندر عباس وميناء اللاذقية السوري

واضاف "حسومي" خلال تصريح له اليوم السبت، انه وفق برنامج دعم الصادرات والخطط الموضوعة داخل البلاد، سيبدا العمل بهذا الخط البحري مباشر اعتبار من 10 مارس 2021.

وتابع، انه سيتم توظيف الخط البحري بين بندر عباس واللاذقية، في مجال نقل حمولات البضائع السائبة الايرانية بصورة منتظمة شهريا الى سوريا؛ وستبحر فيه سفن ناقلة لمختلف السلع بما فيها السائبة والعامة ونقل الحاويات.

كما توقع هذا المسؤول في وزارة الطرق الايرانية، زيادة رحلات الخط البحري المباشر بين البلدين الى رحلتين شهريا فيما اذا لقي تدشينه ترحيبا من قبل التجار واصحاب الصادرات.

انتهى ** ح ع