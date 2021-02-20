غلق حدود اذربايجان الغربية مع شمال العراق للحد من تفشي كورونا

واوضح مصطفوي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، ان هذا الاجراء سيتواصل على مدى اسبوعين متتاليين وياتي في سياق بروتوكولات البلاد من اجل حماية السلامة الصحية للمواطنين ولاسيما اهالي المناطق الجنوبية لمحافظة اذربايجان الغربية.

واضاف المسؤول الايراني، انه لن يكون هناك اي عبور للمسافرين من كلا البلدين خلال الفترة المحددة؛ داعيا المواطنين الى التعاون اللازم مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار.

وحول عبور الشاحنات بين الجانبين، فقد صرح مصطفوي ان ذلك يعتمد على اجراء فحص كورونا للسائقين في ايران فقط.

انتهى ** ح ع