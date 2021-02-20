٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84236572
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غلق حدود اذربايجان الغربية مع شمال العراق للحد من تفشي كورونا

غلق حدود اذربايجان الغربية مع شمال العراق للحد من تفشي كورونا

ارومية / 20 شباط / فبراير / ارنا – اعلن "علي مصطفوي" وهو مساعد الشؤون السياسية والامنية والاجتماعية بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد)، انه سيتم غلق المنافذ الحدودية للمحافظة وتحديدا مدينتي "سردشت" و"بيرانشهر" مع شمال العراق بدءا من الساعة الثانية عصرا من يوم غد الاحد، وذلك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واوضح مصطفوي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، ان هذا الاجراء سيتواصل على مدى اسبوعين متتاليين وياتي في سياق بروتوكولات البلاد من اجل حماية السلامة الصحية للمواطنين ولاسيما اهالي المناطق الجنوبية لمحافظة اذربايجان الغربية.

واضاف المسؤول الايراني، انه لن يكون هناك اي عبور للمسافرين من كلا البلدين خلال الفترة المحددة؛ داعيا المواطنين الى التعاون اللازم مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار.

وحول عبور الشاحنات بين الجانبين، فقد صرح مصطفوي ان ذلك يعتمد على اجراء فحص كورونا للسائقين في ايران فقط.

انتهى ** ح ع 

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