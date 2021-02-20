٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84236599
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المتحدث باسم انصار الله :

ما تشهده مأرب جزء من معركة التحرر الوطني

ما تشهده مأرب جزء من معركة التحرر الوطني

طهران / 20 شباط / فبراير / ارنا - أكد المتحدث باسم حركة انصار الله، رئيس الوفد اليمني المفاوض "محمد عبدالسلام" أن "ما تشهده محافظة مأرب من عمليات عسكرية ضد قوى العدوان والمرتزقة هي جزء من معركة تحرير الوطن".

واضاف عبد السلام في تغريدة له اليوم السبت، "إن شعبنا اليمني عازم على مواصلة التصدي والمواجهة حتى تحرير كل شبر محتل".

وكان زعيم حركة انصار الله "السيد عبدالملك الحوثي" قد أكد في كلمة له يوم أمس الجمعة، أن "المعركة في مأرب أو في غيرها من الجبهات هي تأتي في إطار التصدي للمعتدين الذين يحاولون السيطرة على البلد، والوصاية عليه".

واضاف الحوثي : أنه ليس لدينا مشكلة كشعب يمني في معركتنا في مأرب، أو في معركتنا في أي محافظة مع أبناء المحافظة، فأبناء المحافظة هم جزءٌ من هذا الشعب؛ حسب ما افاد به موقع "المسيرة" الاخباري.

انتهى ** ح ع 

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