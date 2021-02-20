ما تشهده مأرب جزء من معركة التحرر الوطني

واضاف عبد السلام في تغريدة له اليوم السبت، "إن شعبنا اليمني عازم على مواصلة التصدي والمواجهة حتى تحرير كل شبر محتل".

وكان زعيم حركة انصار الله "السيد عبدالملك الحوثي" قد أكد في كلمة له يوم أمس الجمعة، أن "المعركة في مأرب أو في غيرها من الجبهات هي تأتي في إطار التصدي للمعتدين الذين يحاولون السيطرة على البلد، والوصاية عليه".

واضاف الحوثي : أنه ليس لدينا مشكلة كشعب يمني في معركتنا في مأرب، أو في معركتنا في أي محافظة مع أبناء المحافظة، فأبناء المحافظة هم جزءٌ من هذا الشعب؛ حسب ما افاد به موقع "المسيرة" الاخباري.

انتهى ** ح ع