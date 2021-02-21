ظريف يشترط الغاء العقوبات لاجراء المفاوضات

وقال ظريف في مقابلة مع قناة برس تي في اليوم الأحد: "بمجرد أن يفي جميع الموقعين على الاتفاق النووي بالتزاماتهم ستعود إيران إلى المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي".

واشار الى المادة الـ 36 من الاتفاق النووي التي تسمح لإيران باتخاذ خطوات تصحيحية ضد انتهاك الاتفاق من قبل الأعضاء الأخرى و اضاف فقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وانتهكت قرار مجلس الأمن وهددت الآخرين في حال تعاونهم مع الاتفاق النووي .

واكد ظريف: "اتخذنا خطواتنا تجاه الاتفاق النووي ولم ننتهكه ولكن بهدف إيجاد حل اتخذنا خطوات لتقليص التزاماتنا".

يتبع** 1453