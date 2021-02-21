٢١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٢٤ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84237288
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روحاني: إدارة الإيرادات والنفقات في میزانية العام الجاري تحققت في ظروف الحرب الاقتصادية

روحاني: إدارة الإيرادات والنفقات في میزانية العام الجاري تحققت في ظروف الحرب الاقتصادية

طهران/21 شباط/فبراير/ إرنا - قال رئيس الجمهورية حسن روحاني إن إدارة إلايرادات والنفقات في ميزانية العام الجاري الايراني (بدأ في 20 مارس 2020) تحققت في ظروف الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى لإدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف روحاني خلال  الاجتماع الـ 205 لمقر التنسيق الاقتصادي للحكومة وفقا  ما ورد في الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الاحد: بالتخطيط الذي تم هذا العام، وخاصة الترتيبات التي اتخذناها في ميزانية العام الجاري الايراني ،تمكنا من إدارة الإيرادات والنفقات، لافتا ان هذا النجاح تحقق في ظروف الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى لإدارة ترامب.

واشار الرئيس روحاني ان ايران تمكنت من افشال سياسة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى حسب اعتراف الادارة الامريكية.

وأضاف الرئيس أن أهداف ميزانية هذا العام تحققت في المجال الرئيسي للإيرادات والمصروفات، مشیرا الى أن البرنامج الاقتصادي الشامل للحكومة هذا العام ، والذي يشمل الميزانية أيضا، تمت صياغته وتنفيذه على أساس الواقع الاقتصادي للبلاد والقدرات والفرص الاقتصادية المتاحة.

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