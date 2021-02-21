مليون و300 الف شخص في البلاد سيتلقون لقاح كورونا خلال الشهر الحالي

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، تطرق "حريرجي" الى اللقاح المشترك بين ايران وكوبا؛ مبينا ان هذا اللقاح سيحقق النتائج ويتم استخدامه قبل سائر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسيدخل حيّز التنفيذ في غضون الشهرين القادمين.

واضاف، انه وفق التعليمات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، سيتم توزيع جميع لقاحات كورونا المنتجة محليا او المستوردة بين الشرائح المستهدفة، بعيدا عن اي تمييز وانما في اطار المعايير العلمية والانصاف.

واوضح، ان الفئة المجتمعية الاولى التي ستتلقى اللقاح في بادئ الامر، تتكون من مليون و300 الف شخص؛ على ان يتم تطعيم معظم تعداد الفئة الثانية قبل الانتخابات الرئاسية ومجالس البلديات.

انتهى ** ح ع