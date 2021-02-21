مسؤول اكاديمي روسي : احياء الاتفاق النووي مركون بكسب ثقة ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" لدى روسيا، اوضح ايفاشوف انه "لا يمكن عقد الآمال حول نجاح تنفيذ الاتفاق النووي من دون بناء الثقة بين ايران وامريكا"؛ مضيفا ان "هذه الظروف باتت مهيئة حاليا رغم انها ضئيلة".

وبحسب المسؤول الاكاديمي الروسي، "ان نهاية عهد ترامب الذي دأب فقط على تنفيذ اجندات اسرائيل واللوبي الصهيوني في واشنطن ضد ايران، فقد توفرت ظروف مواتية لبدء عملية انعاش الاتفاق النووي".

كما اكد، بان التروكيا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) التي تجمعها علاقات جيدة مع امريكا، تستطيع بدورها ان تضمن الخطوات الاولى من قبل الاخيرة والتي ينبغي ان تُترجم في رفع الحظر احادي الجانب عن ايران.

انتهى ** ح ع