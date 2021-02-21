٢١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٤٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84237553
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في تصريح لـ"ارنا"؛

مسؤول اكاديمي روسي : احياء الاتفاق النووي مرهون بكسب ثقة ايران

مسؤول اكاديمي روسي : احياء الاتفاق النووي مرهون بكسب ثقة ايران

موسكو / 21 شباط / فبراير / ارنا – قال رئيس معهد الدراسات الستراتيجية في روسيا "ليونيد ايفاشوف" : ان احياء "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي) لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني وتنفيذها، مرهون بكسب ثقة طهران فقط.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" لدى روسيا، اوضح ايفاشوف انه "لا يمكن عقد الآمال حول نجاح تنفيذ الاتفاق النووي من دون بناء الثقة بين ايران وامريكا"؛ مضيفا ان "هذه الظروف باتت مهيئة حاليا رغم انها ضئيلة".  

وبحسب المسؤول الاكاديمي الروسي، "ان نهاية عهد ترامب الذي دأب فقط على تنفيذ اجندات اسرائيل واللوبي الصهيوني في واشنطن ضد ايران، فقد توفرت ظروف مواتية لبدء عملية انعاش الاتفاق النووي".

كما اكد، بان التروكيا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) التي تجمعها علاقات جيدة مع امريكا، تستطيع بدورها ان تضمن الخطوات الاولى من قبل الاخيرة والتي ينبغي ان تُترجم في رفع الحظر احادي الجانب عن ايران.

انتهى ** ح ع 

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