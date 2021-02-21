محطة مهران التجارية تواصل عملها في تصدير البضائع إلى العراق

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم (الأحد)، أضاف غلامي: تجري حاليا متابعة الحجر الصحي بصورة أكثر جدية على حدود مهران والفرق الصحية متواجدة في هذه الحدود لفحص ومراقبة الأشخاص المصابين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة الأمراض.

وتابع، ان متوسط عدد شاحنات البضائع المصدرة والعابرة عبر حدود مهران الدولية الى العراق يبلغ حاليا 250 شاحنة يوميا ويتم تفتيش وفحص جميع هذه الشاحنات قبل مغادرة الحدود ليتم عزل الحالات المشتبهة في حالة وجودها.

وأشار غلامي الى ان حدود مهران كانت قد اغلقت بعد تفشي فيروس كورونا خلال شهر اذار/مارس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا ومن ثم اعيد فتح المنفذ امام الانشطة التجارية بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق في حزيران /يونيو الماضي.

وأشار الى تصدير أكثر من 100 ألف طن من المنتجات الزراعية المختلفة (محاصيل صيفية) من حدود مهران الدولية إلى العراق منذ بداية العام الجاري (الإيراني-بدأ في 21 آذار/مارس 2020)، ما بلغت قيمته 47 مليون دولار.

انتهى**أ م د