مسؤول : زيادة بنسبة 14 في المئة في صادرات السجاد رغم الحظر الراهن

وفي تصريح للصحفيين على هامش افتتاح معرض السجاد اليدوي بمحافظة اصفهان (وسط) اليوم الاحد، اضافت السيدة "رافع" : ان الارتقاء بمستوى صادرات السجاد اليدوي الايراني، يعتمد على تطوير عمليات الانتاج والصادرات والتوزيع.

واوضحت، ان اهم الخطط التي وضعت في البلاد لتعزيز صادرات السجاد اليدوي الوطني خلال العام القادم ( الايراني - يبدا في 21 اذار / مارس 2021)، يرتكز على عناصر مختلفة بما في ذلك : محطات التصدير وتنظيم معارض السجاد الايراني في الخارج والبرامج المحفزة لرفع حجم الطلب وتحديد رغبات الزبائن في مختلف الدول المستهدفة.

كما اشارت رئيس مركز السجاد الوطني، الى ان 150 مليون دولار هو الهدف المحدد لصادرات السجاد اليدوي خلال العام المقبل، وان المهم في ذلك هم توفير فرص عمل ومنصة اقتصادية من اجل تحفيز الشباب للتوجه إلى هذه الصناعة الفنية.

انتهى ** ح ع