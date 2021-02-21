٢١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84237818
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اية الله جوادي املي : ينبغي لايران ان تكون قوية رادعة لأعدائها

اية الله جوادي املي : ينبغي لايران ان تكون قوية رادعة لأعدائها

قم المقدسة / 21 شباط / فبراير / ارنا – قال المرجع الديني "اية الله عبد الله جوادي املي" : ينبغي لنا ان نعزز اقتدارنا عبر الاستناد على طاقاتنا الوطنية وانتاج احدث انواع السلاح لتكون ايران قوية تردع اعداءها.

جاء ذلك خلال استقبال اية الله جوادي املي اليوم الاحد في قم المقدسة (وسط)، رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري".

واضاف سماحته، "نحن لا ننوي مجابهة او شن الحرب ضد احد، لكن الباري تعالى امر المؤمنين في كتابه الحكيم ان يعززوا اقتدارهم بما يرهب عدو الله".

واكد : نحن نستطيع القيام بامور كبيرة، والشعب الايراني الابي لا يحتاج الى السلاح الخارجي؛ بما يلزم توظيف الطاقات الزاخرة في هذا البلد العظيم والعريق والحضاري للنهوض باقتداره وشموخه.  

ونوه المرجع الديني اية الله جوادي املي، بالقاعدة الشعبية التي تتمتع بها الثورة الاسلامية في ايران؛ مؤكدا انه لولا حضور الشعب الايراني الابي في الساحات لكانت مؤامرات الاعداء قد حققت مآربها في غضون فترة قصيرة، والتاريخ شاهد على ذلك.

يذكر ان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، قام اليوم الاحد بزيارة محافظة قم المقدسة، حيث التقى بعدد من مراجع الدين وكبار علماء الحوزة العلمية.

انتهى ** ح ع 

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