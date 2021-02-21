خطيب زادة ينفي اجراء مفاوضات مباشرة بين ايران واميركا

وقال خطيب زادة في تصريح له اليوم الاحد: لا صحة لخبر المفاوضات بالصورة التي اعلن عنها ولم تجر اي مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

واضاف: ان من اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية قضية السجناء وبالطبع متابعة الافراج عن السجناء الايرانيين في الولايات المتحدة المعتقلين غالبا بلا جرائم صريحة وجرى اعتقالهم باساليب غير قانونية ويعيشون اوضاعا سيئة في السجون الاميركية،

وقال المتحدث: لقد تم استلام رسائل من الحكومة الاميركية الجديدة عن طريق السفارة السويسرية بصفتها الراعية للمصالح الاميركية وبعض وزراء خارجية الدول الاخرى للاعلان عن الاستعداد لمتابعة هذه القضية.

واكد خطيب زادة: ان سياستنا هي العمل على الافراج عن سجنائنا في الولايات المتحدة ونحن على استعداد لهذه القضية ولم تكن لنا اي مفاوضات معها.

انتهى ** 2342