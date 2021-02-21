ظريف: السعودية لا تستطيع تحقيق نصر عسكري في اليمن

وقال ظريف في تصريح ادلى به لقناة "المنار" مساء الاحد: ان السعودية لا تستطيع تحقيق نصر عسكري في اليمن ولا تستطيع الحصول بالمفاوضات على ما فشلت فيه عسكريا.

واكد في جانب اخر من تصريحه بانه اذا اقدمت "إسرائيل" على مهاجمة إيران ستكون قد أقدمت على خطوة إنتحارية.

واضاف: خطأ جيراننا أنهم سمحوا لإسرائيل بأن تنقل الصراع إلى أراضيهم وسوف تسلبهم الأمن ولن تبادر للدفاع عنهم.

وتابع وزير الخارجية الايراني: هدفنا في سوريا محاربة الإرهاب ويجب على "إسرائيل" ان تدرك ان سياسات دعم الجماعات الارهابية لن تبقى من دون ردّ.

وفي الشان اللبناني قال ظريف: لا نستطيع فرض اي اتفاق على اللبنانيين ولا يقدر أي احد على ذلك.

واضاف: نعمل لمساعدة اللبنانيين للإتفاق فيما بينهم.

واكد وزير الخارجية الايراني قائلا: قدمنا اقتراحات لمساعدة لبنان بعد كارثة انفجار المرفأ لكن الضغوط الاميركية حالت دون ذلك.

انتهى ** 2342