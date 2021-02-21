مسؤول صحي ايراني يعلن بدء المرحلة الثانية من تلقيح الكوادر الطبية بلقاح كورونا

وكتب جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاحد: انه وبعد التقييم الجيد للمرحلة الاولى تم بايعاز من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بدء المرحلة الثانية من تلقيح الكوادر الطبية والصحية ضد فيروس "كوفيد-19" والتي ستشمل تلقيح 100 الف من الكوادر العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية والعلاجية في انحاء البلاد.

يذكر ان التلقيح بلقاح كورونا الروسي "سبوتنيك في" في البلاد بدا قبل اسبوعين بتلقيح الكوادر الصحية والطبية في اقسام العناية المركزة في المستشفيات.

ووصلت الى البلاد لغاية الان شحنتان من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" وحسب تصريح وزير الصحة ستصل الى البلاد ايضا شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني وتضم 250 الف جرعة.

كما ان جدول الاعمال يتضمن استيراد 4.2 مليون جرعة من لقاح "استرازنكا" من سلة كوفاكس.

ووفق توقعات الدائرة الصحية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيتم تلقيح مليون و 300 الف شخص في البلاد من المجموعات المعرضة لاخطار الاصابة وهم الكوادر الصحية والعلاجية والمسنين لغاية عيد النوروز القادم (يبدا في 21 اذار/مارس).

انتهى ** 2342