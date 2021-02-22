٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٢٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84239533
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تعاون إيراني ياباني للحفاظ على المستنقعات المهمة في البلاد

تعاون إيراني ياباني للحفاظ على المستنقعات المهمة في البلاد

طهران/ 22 شباط/فبراير/ارنا- قال المدير العام لحماية البيئة بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) "أحمدرضا لاهيجان زادة" ان ايران واليابان اتفقتا من خلال التوقيع على وثيقة تعاون مشترك لمدة ثلاث سنوات على تنفيذ برامج لحفظ المستنقعات المهمة في البلاد ومنها بختكان وشادكان وبحيرة أورمية والمعيشة المستدامة للاهالي الذين يعيشون في محيطها.

والمعيشة المستدامة ( Sustainable living)‏هي أسلوب الحياة الذي يسعى لتقليل استخدام الفرد أو المجتمع لموارد الأرض الطبيعية والموارد الشخصية. ويُطلق على هذه الحياة حياة الانسجام.

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) ، قال  احمد رضا لاهيجان زادة: ان الحكومة اليابانية منذ سنوات، تقوم بتحديد بعض المشاريع التنموية في البلاد وتقديم التمويل لها في مختلف المجالات لكن كل هذه الإجراءات تتم بالتنسيق والاتفاق مع الوزارات المعنية تقوم بهذا العمل.

وتابع لاهيجان زادة: وفقا للإجراءات المتخذة، تم التوقيع على اتفاقية التعاون بين المكتب الاعماري للأمم المتحدة في طهران نيابة عن إيران والحكومة اليابانية، والطرف المتعاون لدينا هو مكتب الأمم المتحدة في طهران وبموجبه ستمول الأمم المتحدة هذا المشروع من قبل الحكومة اليابانية.

وقال: ان ايران قدمت اقتراحا بشان تطوير الخبرات المكتسبة في عملية تنشيط بحيرة أورمية في مجال الزراعة المستدامة، أي أردنا توسيع هذه التجارب لتشمل باقي المستنقعات المهمة في البلاد ومواصلة هذه الأنشطة في بحيرة أورمية.

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