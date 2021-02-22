إيران تكتفي ذاتيا في تنفيذ مشاريع أنابيب النفط

وعلى هامش مراسم تشغيل 3 خطوط أنابيب لنقل المشتقات النفطية وتدشين عدد من مشاريع التخزين، أشار ستاري نائيني الى أن مشاريع مد انابيب نائين - كاشان – ري، وشازند - قم – ري، وتبريز - خوي – اورمية، ومحطات ضخ و خزانات للتوازن تمت من قبل الشركة الإيرانية الوطنية للهندسة والإنشاءات النفطية وبدعم إداري ومادي من الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات البترولية وبالتعاون والتنسيق مع شركة خطوط أنابيب النفط والاتصالات النفطية.

وتم صباح اليوم (الإثنين)، بحضور وزير النفط، بيجن نامدار زنكنه، تشغيل خطوط أنابيب النفط الثلاثة، باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار، ما يؤدي الى زيادة قدرة نقل النفط والمنتجات البترولية في البلاد بمقدار 560 ألف برميل يوميا، وستلعب هذه الأنابيب دورا مهما في الإمداد المستدام للمشتقات النفطية في البلاد.

ونظرا لأن معظم حقول النفط الإيرانية تقع في الجنوب، فإن خطوط الأنابيب هذه، والتي تقع معظمها في وسط وشمال غربي البلاد، يمكن أن تساهم بشكل كبير في استقرار شبكة نقل النفط في إيران، حيث أضافت ما مجموعه 1000 كيلومتر إلى خطوط أنابيب النفط في البلاد.

انتهى**أ م د