مساعد وزير الطاقة : تدشين اكبر نفق رياح مشترك بين ايران وافغانستان

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اوضح "ساتكين" انه سيتم بنهاية العام الحالي (الايراني – في 20 اذار / مارس 2021) انجاز 25 ميغاواط من هذا المشروع، وتدشين 25 ميغاواط اخرى مطلع العام القادم.

ونوه مساعد وزير الطاقة الايراني، بدور هذا المشروع في تعزيز البنى التحتية داخل الحدود المشتركة بين ايران وافغانستان؛ بما في ذلك توسيع الطرق البرية وتاسيس تيار الجهد العالي للطاقة الكهربائية وانشاء محطة بريد وتعزيز شبكة الاتصالات والانترنت هناك.

الى جانب هذا المشروع التنموي، اعلن ساتكين عن استعداد وزارة الطاقة الايرانية لتطوير مشروع اخر من 50 ميغاواط باستخدام عنفات تسع لـ 4.2 ميغاواط؛ مبينا ان الجزء الاول من هذا المشروع ايضا سيتم انجازه بنهاية العام الحالي والجزء الاخر مطلع العام القادم.

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